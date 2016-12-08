شركات الطيران تحقق أرباحا قياسية 35 مليار دولار بـ2016

المصدر: جنيف - أ ف ب

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" أن قطاع الطيران سيسجل أرباحا قياسية هذا العام، ويتوقع أن يواصل تحقيق الأرباح خلال 2017 رغم معاودة أسعار النفط ارتفاعها والاضطرابات السياسية العالمية.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الكسندر دي جونياك، إن شركات الطيران تواصل تحقيق نتائج قوية، متوقعاً هذا العام أرباحا صافية قياسية تصل إلى 35.6 مليار دولار.

إلا أن هذا الرقم هو أقل من توقعات يونيو بتحقيق أرباح تصل إلى 39.4 مليار دولار، بحسب الاتحاد الذي توقع انخفاض إجمالي صافي الأرباح في 2017 إلى 29.8 مليار دولار.

وتستند التوقعات إلى معدل سعر لخام برنت الذي من المتوقع أن يصل إلى 55 دولارا للبرميل العام المقبل أي بارتفاع 10 دولارات عن عام 2016.

وأضاف دي جونياك "رغم أن الظروف في 2017 ستكون أكثر صعوبة مع ارتفاع أسعار النفط، إلا أننا نرى هبوطا آمنا في الأرباح".

وأوضح أن العام 2016 سيكون الثالث على التوالي الذي تحقق فيه شركات الطيران أرباحا صافية. وأورد "هذه السنوات الثلاث كانت الأفضل أداء في تاريخ القطاع رغم الاضطرابات العديدة التي واجهناها".