100 دولار يومياً كلفة موقف طائرتك الخاصة في دبي

إذا كنت تملك طائرة خاصة وتبحث عن موقف شاغر "باركينغ"، فإن مطارات دبي تفتح لك مواقفها مقابل 100 دولار في اليوم الواحد، وهو رقم ليس بالكبير إذا ما وضعنا بعين الاعتبار سعر الطائرة الذي قد يصل إلى 90 مليون دولار.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي والرئيس لشركة "جيتيكس" المتخصصة في تقديم الخدمات الأرضية للطائرات الخاصة، عادل المارديني، إن على خلاف التوقعات السائدة التي تقر بأن سعر مواقف الطائرات الخاصة بالمطارات مرتفع جداً بحيث يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار يومياً، ففي بعض المطارات قد تصل إلى 50 دولاراً، أما في دبي مثلاً فهي عند 100 دولار في اليوم الواحد، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتوجد في دولة الإمارات ما يقارب 170 طائرة خاصة مسجلة، تقضي ما بين 200 و250 يوماً على مدار العام في المواقف كمتوسط.

وهو ما يعني أن العائد على مواقف الطائرات الخاصة قد يتراوح ما بين 3.4 و4.3 مليون دولار سنوياً.

ويختلف سعر الموقف طبعاً إذا ما كان في الهواء الطلق داخل المطار أو في حظيرة مغلقة مظللة تقي الطائرة حرارة الشمس في فصل الصيف، حيث قد يصل ما يدفعه مالك الطائرة الخاصة على مبيت طائرته في هذه الحظيرة ما يتراوح ما بين 300 و500 دولار في اليوم حسب حجم الطائرة وحسب المطار، فمطار آل مكتوم الدولي أرخص نسبياً من مطار دبي الدولي، حسب المارديني.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس المؤسس لاتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا علي النقبي، أن الأسعار المبالغ فيها في رحلات الطيران الخاص لا تزال عائقاً أمام نمو هذا القطاع محلياً وإقليمياً، لافتاً إلى أن رحلة في طائرة خاصة بين لندن وباريس قد تكلف 2000 دولار.