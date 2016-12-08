843,9 ألف رحلة في مطارات الإمارات خلال 11 شهراً

ارتفعت الحركة الجوية في مطارات الإمارات خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 3% إلى 843,9 ألف رحلة، مقارنة مع 819,2 ألف حركة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات إلى أن نوفمبر الماضي شهد 76119 حركة جوية بنمو 2,5%، مقارنة مع 74326 حركة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق مطار دبي المركز الأول في الحركة الجوية خلال الفترة المذكورة بواقع 378,3 ألف حركة، يليه مطار أبوظبي بواقع 145,7 ألف حركة، ثم مطار الشارقة بواقع 69677 حركة، في حين حقق مطار جبل علي 24393 حركة، ومطار العين الدولي 1733 حركة، وسجل مطار الفجيرة 1230 حركة، ومطار رأس الخيمة 5122 حركة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وخلال نوفمبر، سجل مطار دبي الدولي 34152 حركة، ومطار أبوظبي الدولي 13056، ومطار الشارقة الدولي 6384، ومطار العين الدولي 150 حركة، ومطار الفجيرة الدولي 64 حركة، ورأس الخيمة 517 حركة، ومطار آل مكتوم الدولي بجبل علي 2483 حركة.

وحقق أغسطس خلال العام الجاري أكبر عدد من الحركة الجوية مقارنة بالأشهر الأخرى بواقع 79305 حركات، يليه أكتوبر بواقع 79,016، ثم مارس بواقع 78841، أعقبه يناير بواقع 77887 حركة.

وبحسب المركز، بلغ متوسط الحركة الجوية اليومية خلال شهر نوفمبر 2537 حركة.

ويتولى مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية إدارة أكثر من ألفين و500 حركة جوية يومية، مستعيناً في ذلك بأكثر أنظمة إدارة الحركة الجوية تطوراً وبالموارد البشرية المؤهلة.