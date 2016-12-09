خلال 10 سنوات.. طائرات ركاب بدون وقود

يتوقع طيار شارك في تأسيس مشروع استكملت فيه طائرة تعمل بالطاقة الشمسية أول رحلة بدون وقود حول العالم هذا العام، أن يبدأ تشغيل طائرات ركاب تعمل بالطاقة الشمسية خلال نحو عشر سنوات فقط.

واستبعد برتراند بيكارد الذي أسس بالاشتراك مع زميله الطيار اندريه بورشبرغ مشروع "سولار إمبالس" كذلك أن يعطل تعيين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المدافع عن الوقود الأحفوري في أكبر منصب متعلق بالبيئة، الجهود العالمية لتطوير التكنولوجيا غير الملوثة.

ومنذ استكمال رحلتهما التاريخية التي لم يستخدم فيها الوقود في يوليو، يعمل بيكارد وبورشبرغ على مشروعات لإظهار كيف يمكن استخدام التكنولوجيات المطبقة في مشروعهما في تطبيقات أخرى.

وقال بورشبرغ إنهما مهتمان بشكل خاص بكيفية استخدام هذه التكنولوجيا في تطوير طائرات كهربائية صغيرة، تقوم برحلات مدتها نحو 1.5 ساعة. وأضاف أنهما يعتزمان إعلان مشروعهما القادم في أوائل العام المقبل.

وقال بيكارد مؤسس ورئيس مشروع "سولار إمبالس" للاتحاد الدولي لنقل الجوي (إياتا) في جنيف: "خلال تسعة أعوام وثمانية أشهر سيسافر 50 شخصاً على طائرة كهربائية صغيرة".

وأضاف: "لماذا تسع سنوات وثمانية أشهر؟ لأنني أقول منذ أربعة أشهر إن ذلك سيحدث بعد عشر سنوات".

وأشار إلى أنه لم يعد يهم ما يتصوره الناس عن التغير المناخي، لأن التكنولوجيا النظيفة يرخص ثمنها وستساعد في قيادة النمو، ذاكراً أمثلة من قبيل مصابيح ال.إي.دي التي تقلل من تكاليف الإضاءة في المنازل.