كوانتاس الأسترالية تطلق أول رحلة منتظمة إلى لندن

قالت الناقلة الوطنية الأسترالية كوانتاس ايروايز إنها ستطلق أول خدمة منتظمة لنقل الركاب مباشرة بين أستراليا وأوروبا عندما تبدأ تسيير رحلات من بيرث إلى لندن باستخدام الطائرة بوينج 787-9 دريملاينر.

وقال آلان جويس الرئيس التنفيذي لكوانتاس خلال مؤتمر صحفي في بيرث "عندما أطلقت كوانتاس خط الكنغر إلى لندن في 1947 كان يستغرق أربعة أيام وتسعة توقفات. "الآن لن يستغرق سوى 17 ساعة من بيرث بدون توقف."

وتبدأ الرحلات على المسار البالغ 14 ألفا و498 كيلومترا في مارس/آذار 2018.

وقال وزير السياحة الاتحادي ستيفن كيوبو إن كوانتاس ستستخدم بيرث كمركز عمليات للمسافرين القادمين من شرق أستراليا المتوجهين إلى بريطانيا وإن الخدمة الجديدة ستعزز التوظيف والسياحة.

وقال كيوبو في بيان إن بريطانيا ثالث أكبر مصدر للزائرين الأجانب القادمين إلى أستراليا حيث جاء أكثر من 660 ألف شخص من هناك إلى أستراليا العام الماضي وأنفقوا 3.7 مليار دولار.

وقالت كوانتاس إن الطائرات من طراز بوينج 787-9 دريملاينر التي ستستخدم على ذلك الخط ستقل 236 راكبا.