أستراليا تسمح ببناء ثاني مطار دولي في سيدني

وافقت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين على بناء مطار دولي ثان في سيدني بعد حوالى عشر سنوات من التردد بشأن هذه المنشأة التي ستستقبل مبدئيا عشرة ملايين مسافر سنويا.

ووافق رئيس الوزراء مالكولم ترنبول على بدء الأعمال في موقع بادجيريز كريك الذي تم اختياره منذ فترة طويلة في الضاحية الغربية لسيدني.

ويفترض أن يفتح المطار اعتبارا من منتصف سنوات 2020 مما سيسمح بتخفيف الضغط عن مطار كينغسفورد سميث الذي يشكل البوابة الرئيسية للدخول الى استراليا وبلغ الحد الأقصى من طاقته، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال ترنبول أن "الحاجة إلى مطار في غرب سيدني أكيدة منذ سنوات"، مؤكداً أن هذه المنشأة ستكون مركز جذب للاستثمارات.

وأضاف "سنبدأ العمل وسنبني هذا المطار. سيتم خلق عشرات الآلاف من الوظائف وهذا سيعزز الفرص الاقتصادية في غرب سيدني".

وفي مرحلة أولى، سيبنى مدرج هبوط يمكنه استقبال طائرات ايرباص ايه-380، بطاقة عشرة ملايين مسافر. وسيكون بناء مدرج ثان ضروريا على الأرجح بحلول 2050.

ويبعد مطار كينغسفورد سميث ثمانية كيلومترات عن وسط سيدني. وقد استقبل 39,7 مليون مسافر في 2015 ويكاد يبلغ الحد الأقصى من طاقته. ويقول خبراء أن عدد المسافرين عبر هذا المطار يمكن أن يرتفع أكثر من الضعف في السنوات العشرين المقبلة.

وتبعد ضاحية بادجيريز كريك حوالى 45 كيلومترا عن حي الاعمال في غرب سيدني.

وكان هذا الموقع اختير لبناء مطار جديد في 1986. وقد اشترت الحكومة الفردالية فيه والى 1800 هكتار لحمايتها من توسع البناء.