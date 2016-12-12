الخطوط القطرية تفاوض "ايرباص" لتغيير طلبية طائرات

المصدر: الدوحة - أ ف ب

اعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها تخوض محادثات مع شركة "ايرباص" الاوروبية لاستبدال طلبها التزود بـ80 طائرة من نوع ايه - 320 نيو بطائرات ايه-321 الاكبر حجما، على أن يبدأ تسليم الطائرات الجديدة في العام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية أكبر الباكر في الدوحة إن الحصول على الطائرات الاكبر هو الخيار الافضل بعدما رفضت الخطوط القطرية التزود بطائرات ايه-320 نيو بسبب مسائل تتعلق بمحركات هذه الطائرة.

وذكر الباكر ان الشركة القطرية "تبحث في استبدال طائرات ايه-320 بطائرات ايه-321 وتغيير المحركات بمحركات سي-اف-ام"، في اشارة الى المحركات التي تصنعها شركتا جنرال اليكتريك الاميركية وسافران الفرنسية.

والمحركات الموجودة في الطائرات الملغاة مصنعة من قبل شركة "برات اند ويتني" الاميركية.

وكانت اعلنت الخطوط القطرية في أكتوبر الماضي عن ابرام صفقة "تاريخية" مع شركة بوينغ الاميركية لشراء 100 طائرة بقيمة نحو 6.9 مليارات دولار.