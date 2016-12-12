قطر مول يستقبل 100 ألف زائر بيوم افتتاحه

قال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون للتجارة والمقاولات المنفذة لمشروع مركز التسوق "قطر مول"، إن المول استقبل نحو 100 ألف زائر في يوم افتتاحه 10 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأضاف الخياط، في تصريح تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه إن المول حقق نجاحا لافتا في يومه الأول حيث شهد ازدحاما للمتسوقين والزوار من قطر ومن مختلف دول الخليج، مضيفا أن الأرقام التقديرية تشير إلى أن نحو 100 ألف زائر دخلوا المول في يومه الأول.

وأكد الخياط أن المول هو من بين أضخم مراكز التسوق في العالم ليكون وجهة جديدة للسائح الخليجي والعربي في باقة وجهاتهم السياحية من مراكز التسوق الناجحة التي تنتشر في الخليج خاصة في الإمارات والسعودية.



يذكر أن المول يمتد على مساحة 5.4 مليون قدم مربع ويحتضن ما يفوق عن 500 متجر، وقد بلغت كلفته الإجمالية 5.4 مليار ريال قطري، كما أنه أحد المراكز الرئيسية لجمهور بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة عام 2022، حيث يقام المشروع في منطقة نادي الريان الرياضي، وهو الملعب الذي يستضيف عددا كبيرا من مباريات المونديال.

ويتوقع معتز الخياط أن المول سيستقبل ما يفوق الـ20 مليون زائر سنويا خاصة مع الاقتراب مع بطولة كأس العالم وذلك نظرا لتصميمه المميز حيث يجمع كل ماركات العالم والخدمات الكثيرة تحت سقف واحد فضلا عن إدخال تصاميم رياضية مثل كرة قدم كبيرة في داخل المول.