"أتلانتيس" يتفوق على الفنادق العالمية في إنستغرام

وضع موقع انستغرام قائمة بأكثر 10 فنادق في العالم تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي هذا العام، نشرتها صحيفة ديلي ميل، مستخدماً تقنية تطبيق "جيو تاجينج" وذلك لتحديد النتائج.

حيث حل فندق اتلانتيس النخلة في دبي في المركز الرابع، متفوقاً على بعض من أكثر الفنادق فخامة في العالم من بينها سيزارو بالاس في لاس فيغاس في المركز الخامس ، وباريس لاس فيغاس هوتيل "6" وفاونتينبلو ميامي بيتش "7" وواين لاس فيغاس في المركز الثامن ، واوشويا ابيتزا بيتش هوتيل في المركز "9"، وفانيتياو مكاو "10"، بحسب ما ورد في صحيفة البيان.

وقال الموقع إن اتلانتيس النخلة المبهر يعد واحداً من أحدث القادمين الجدد إلى القائمة رغم افتتاحه في 2008.

ويضم الفندق الكائن في جذع نخلة الجميرا، الجزيرة الاصطناعية في دبي، أكثر من 1500 غرفة.

أما الفنادق الثلاثة الأولى فهي إم جي إم جراند لاس فيغاس، ونيويورك تايمز سكوير، وكوزموبوليتان أوف لاس فيغاس.