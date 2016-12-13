3.64 مليون نزيل فندقي بأبوظبي في 10 أشهر

سجل عدد نزلاء فنادق أبوظبي نمواً قوياً خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2016 وبلغ 3.64 مليون نزيل فندقي مقابل 3.37 مليون نزيل في الفترة نفسها من عام 2015 بزيادة تجاوزت الربع مليون وبلغ مقدارها 268.88 ألف نزيل ونمو قوي بلغت نسبته نحو 8%.

وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرتها "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" أمس، أن عدد ليالي الإقامة للنزلاء بفنادق إمارة أبوظبي قفز إلى 9.85 مليون ليلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقابل 9.69 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع بلغ مقداره 158.35 ألف ليلة ونمو بلغت نسبته 2%.

فيما بلغ عدد ليالي الإقامة بالنسبة للغرف 6.52 مليون ليلة مقابل 6.58 مليون ليلة بانخفاض طفيف بلغ مقداره 56.04 ألف ليلة وبلغت نسبته 0.9%، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأكدت مصادر بالقطاع الفندقي أن المؤشرات تظهر أن إمارة أبوظبي سجلت أداءً سياحياً قوياً خلال الفترة المنقضية من العام الحالي مع افتتاح فنادق أضافت مئات الغرف الجديدة للبنية التحتية الفندقية في الإمارة.

ارتفاع عدد الغرف الفندقية

إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية بالإمارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بواقع 520 غرفة بنمو 1.75% إلى 30.28 ألف غرفة بنهاية أكتوبر الماضي موزعة بواقع 23.85 ألف غرفة ضمن 112 فندقاً بفئاتها المختلفة و6.43 ألف غرفة ضمن 56 منشأة للشقق الفندقية.

وذلك مقابل 29.76 ألف غرفة بنهاية عام 2015 موزعة بواقع 23.06 ألف غرفة ضمن 109 فنادق بفئاتها المختلفة و6.7 آلاف غرفة ضمن 59 منشأة للشقق الفندقية.

الإيرادات الفندقية

وبلغ إجمالي الإيرادات الفندقية بالإمارة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016 نحو 4.73 مليار درهم مقابل 5.24 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 10%، مشيرة إلى أن إيرادات الغرف بلغت 2.44 مليار درهم مقابل 2.73 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 بانخفاض 11%.

وبلغت إيرادات الأغذية والمشروبات 1.67 مليار درهم مقابل 1.85 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2015 بانخفاض 10% كما انخفضت الإيرادات الفندقية الأخرى بنسبة 5% وبلغت 626.36 مليون درهم مقابل 655.93 مليون درهم.

معدل الإشغال

وانخفض معدل الإشغال الفندقي بإمارة أبوظبي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 3% إلى 72% مقابل 74% في الفترة نفسها من العام، موضحة أنه فيما يتعلق بمعدل أسعار الغرف فقد وصلت إلى أسعار تنافسية مشجعة على جذب السائحين من داخل الدولة وخارجها وبلغت 374 درهماً لليلة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل 419 درهماً لليلة معدل الأسعار في الفترة نفسها من 2015 بانخفاض 11%.

فيما انخفض متوسط فترة الإقامة الفندقية بنسبة 6% إلى 2.71 لكل نزيل مقارنة بـ 2.87 ليلة لكل نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي.