بالصور.. أفخم غرفة فندق بالعالم بـ20 ألف دولار بالليلة

حصلت غرفة فندقية في إيطاليا على جائزة الأكثر فخامة في العالم، بسبب المرافق الاستثنائية والخدمات الخيالية المقدمة فيها، فيما تبين من بحث أجرته "العربية.نت" أن أجرة الغرفة المشار إليها في الليلة الواحدة تزيد عن 20 ألف دولار، ما يعادل 17 ألف جنيه استرليني.

وحصل الجناح المسمى "كتارا" في فندق "إكسيليزيور هوتيل جاليا" بمدينة ميلانو الإيطالية على جائزة أفضل وأفخم وأروع غرفة فندقية في العالم، بحسب ما أعلنت (World Travel Awards) التي تمنح جوائزها بناء على قرار من لجنة خبراء مختصة في مجال الفندقة والسياحة والسفر.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" من الموقع الإلكتروني للفندق ذاته، فإن جناح "كتارا" تبلغ مساحته 11 ألف قدم مربعة، حيث يُعتبر الأكبر من حيث المساحة أيضاً في كل إيطاليا، كما أنه واحد من أضخم الأجنحة على مستوى القارة الأوروبية.

ويضم الجناح حمام بخار وغرفة ساونا وبركة "جاكوزي" ومعدات رياضية، كما يضم غرفة جلوس وعددا من المرافق الأخرى، إضافة إلى حمام بالغ الفخامة والرقي وشرفة خارجية خاصة، ومائدة طعام تستوعب 10 أشخاص للجلوس حولها، ويتسع هذا الجناح لثمانية أشخاص.

ورغم أن إيجار جناح "كيتارا" مرتفع جداً مقارنة بالغرف الفندقية العادية، إلا أن "العربية.نت" حاولت إجراء حجز على الجناح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفندق لتكون المفاجأة أنه غير متوفر حتى نهاية العام 2017، فيما تتوفر العديد من الأجنحة والغرف في الفندق الفاره المشار إليه، ويبلغ إيجار الغرفة العادية في الفندق ذاته 350 يورو في الليلة الواحدة، لتصل إلى 20 ألف دولار بالنسبة للجناح الفاره الذي يضم كل هذه التسهيلات.

وبحسب الجائزة الممنوحة له فإن هذا الجناح هو الغرفة الفندقية الأفخم والأكثر رفاها في العالم للعام الثاني على التوالي.