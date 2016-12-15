تلغراف: الإمارات بين 4 وجهات يفضلها البريطانيون للإقامة

اختارت صحيفة "تلغراف" البريطانية الإمارات من بين 4 وجهات مفضلة لإقامة البريطانيين الراغبين في الإقامة خارج بلدهم.

وأشارت الصحيفة إلى جاذبية دبي ومراكز التسوق المترفة، وحلبة التزلج المغطاة، علاوة على المزيد من وسائل الترفيه البسيطة المفعمة بروح الشرق، والتجول في سوق الذهب، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وفي الوقت الذي يبلغ فيه متوسط سعر المنزل في بريطانيا 284 ألف جنيه، وهو سعر يقارب سعره في أستراليا ونيوزلندا، يمكن شراء منزل في الإمارات بسعر 178.56 ألف جنيه استرليني.

وأجرى التقرير مقارنة رقمية تتعلق بالتوظيف، والسكن، والصحة، وكلفة المعيشة، والجريمة، وأهمها أسلوب المعيشة للمساعدة في تحديد الأسباب التي تدعو إلى الانتقال إلى بلد آخر، أما الوجهات الأخرى فهي أستراليا، ونيوزلندا، وكندا.