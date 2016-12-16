"لوفتهانزا" و"الاتحاد للطيران" تتفقان على تقاسم رحلات

قالت "لوفتهانزا"، اليوم الجمعة، إنها اتفقت مع "الاتحاد للطيران" على البيع المشترك للتذاكر في بعض خطوط الرحلات، وذلك للاستفادة من الشبكة القوية للناقلة التي مقرها أبوظبي بين أوروبا وآسيا.

وبموجب اتفاق التشارك في الرمز، ستضع شركة الطيران الألمانية رمزها ‭LH‬ على رحلات الاتحاد بين أبوظبي وفرانكفورت، وبين أبوظبي وميونخ.

وستضع الاتحاد بدورها رمزها ‭EY‬ على الرحلات الطويلة للوفتهانزا بين فرانكفورت وريو دي جانيرو، وأيضاً إلى بوغوتا.

وأبرمت "لوفتهانزا" بشكل نهائي اتفاقاً لاستئجار 38 طائرة بأطقمها من "اير برلين" الناقلة الألمانية الأصغر المملوكة جزئياً للاتحاد.