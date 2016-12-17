طيران الإمارات تدشن وجهتها الـ 11 للولايات المتحدة

أعلنت طيران الإمارات تدشين وجهتها الحادية عشرة إلى الولايات المتحدة، عبر تسيير رحلتها المباشرة من دبي إلى مطار فورت لودرديل- هوليوود في فلوريدا، ليرتفع إجمالي عدد الوجهات التي تسيرها الشركة عالمياً إلى 155 وجهة في 83 دولة تغطي قارات العالم.

وبحسب بيان صحافي للشركة، بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات من وإلى الولايات المتحدة منذ تدشين الخط الأول عام 2004 أكثر من 16 مليون راكب.

وينسجم الخط الجديد مع رؤية المجموعة واستراتيجيتها الهادفة إلى ربط دبي مع جميع أنحاء العالم، لاستكشاف ما تحتضنه من فرص استثمارية وسياحية.