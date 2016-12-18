دبي: الاستثمارات السياحية ستلامس 73 مليار درهم بـ2020

يبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع السياحي في إمارة دبي بنهاية العام الجاري ما يقارب 12.7 مليار درهم، بحسب تقرير لمجلس السفر والسياحة العالمي.

وأكد التقرير أن هذه الاستثمارات تستحوذ على 45% من إجمالي الاستثمارات السياحية والفندقية في دولة الإمارات، والتي تبلغ قيمتها 28.2 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات السياحية في دبي نمت بنسبة 2.8% مقارنة مع العام الماضي، والتي كانت تشير فيه إلى 12.3 مليار درهم، على أن تنمو إلى 13.5 مليار درهم العام المقبل 2017 بنسبة نمو 6.8 %وتواصل الصعود بنفس النسبة إلى أن تصل إلى 16.5 مليار درهم بحلول العام 2020.

وهو ما يعني أن دبي ستستثمر حوالي 72.6 مليار درهم ما بين 2016 إلى غاية 2020، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتوقع المجلس أن تصل عوائد القطاع السياحي في دبي لنحو 25 مليار درهم بنهاية العام الجاري بنمو 4.2% مقارنة مع 24 مليار درهم العام الماضي، على أن تنمو بنسبة 5.7% العام المقبل 2017 لتصل إلى 26.4 مليار درهم، ثم تواصل النمو بنفس النسبة سنوياً إلى أن تصل إلى 31.2 مليار درهم بحلول 2020.

وهو ما يعني أن عوائد القطاع السياحي في دبي ستبلغ ما يفوق 140 مليار درهم خلال السنوات ما بين 2016 إلى 2020.

وأوضح المجلس أن إمارة دبي تقود الاستثمارات السياحية ليس فقط على صعيد دولة الإمارات، بل على مستوى منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، خصوصاً في ظل الاستراتيجيات السياحية الواضحة التي وضعتها الإمارة لتطوير القطاع.

وكان أوضح مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي قد صرح في وقت سابق أن "رؤية 2020" تتمثل في 3 أهداف تكمل بعضها البعض، وهي الوصول إلى 20 مليون سائح ومضاعفة عدد الغرف الفندقية بالإمارة لتصل إلى 160 ألف غرفة ومضاعفة مساهمة القطاع الإجمالية لتصل إلى 300 مليار درهم.