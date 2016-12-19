"مِراس" تفتتح أول منتجع بحري بجزيرة لؤلؤة جميرا دبي

تستعد شركة "مراس القابضة" لافتتاح أول فندق ومنتجع للعلامة التجارية الشهيرة "نيكاي بيتش" في دبي يوم غد الثلاثاء 20 ديسمبر، والذي يمتد على مساحة تصل إلى 52,000 متر مربع في جزيرة لؤلؤة جميرا.

وقال ألكسندر شنايدر، المدير العام لمنتجع "نيكاي بيتش" خلال لقاء له مع "العربية.نت": "إن المنتجع والفندق مستعد لاستقبال ضيوفه غداً، ويضم المنتجع الذي تملكه "مراس القابضة" 117 غرفة وجناحاً و15 فيلا مع مسبح خاص و63 شقة سكنية مزودة بمرافق ترفيهية تعكس تصميم العلامة التجارية الأنيق والمعاصر".

وأضاف شنايدر، "يعتبر المنتجع العصري الأول من نوعه في منطقة الخليج حيث يجمع بين نادٍ شاطئي متميز وغرف فندقية ومنتجع فاخر، يضم فيلات خاصة تشمل حوض سباحة وحديقة داخلية لتناسب خصوصية العائلات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف قائلا: "تتميز إمارة دبي بكونها وجهة سياحية عالمية وآمنة في آن واحد، حيث تستقبل عدداً كبيراً من السياح لجودة المرافق والخدمات المقدمة".

وقال "يتبع المنتجع نهجاً مختلفاً في مجال الضيافة والترفيه وخدمات لا مثيل لها في منطقة الخليج، ونشاطات بحرية كثيرة من بينها فرصة ركوب الأمواج للهواة. ونظرا لتميزنا الملحوظ ستكون معدلات الإشغال في الأسبوع الأول من يناير2017 عالية جداً، ونتوقع وصول معدلات الإشغال لـ 100% خلال موسم الأعياد".

وأضاف شنايدر أن العلامة التجارية بدأت بحصد أول نجاحاتها منذ مارس 2016 عندنا افتتحت النادي البحري والمطاعم المحيطة، حيث استطعنا منذ البداية فهم سلوك العملاء وتغييرات في الصورة النمطية للعديد من الخدمات التي يطلبها المرتادون ولمسنا مدى تميزنا وقدرتنا على طرح أفكار وخدمات فريدة والمحافظة على ولاء عملائنا وعودتهم للنادي بشكل مستمر".

وأضاف: "من المهم جداً مواكبة التطورات التي تحيط بمدينة دبي والإصغاء جيداً لكل التفاصيل التي قد تحدث فرقا لتجارب العملاء، لذلك حرصنا منذ بدء المشروع على إعطاء النزلاء تجارب مميزة وفريدة، فبالرغم من توفر العديد من المنتجعات في الإمارة والمنافسة الكبيرة بين الفنادق العالمية هنا إلا أن "نيكاي بيتش" سيقدم تجارب استثنائية وخاصة للأفراد من خلال الجمع بين نمط الإيقاع السريع في الإمارة والاسترخاء والهدوء الذي يوفره هذا المنتجع العصري. فالمنتجع يتركز على مفهومين أساسيين وهما: الهندسة المعمارية الحديثة والديكور الداخلي الأنيق والبسيط المصمم باللون الأبيض، والخدمات الترفيهية ذات مستوى عالٍ وأجواء الاسترخاء الاستثنائية".

وخلال اللقاء تحدث عن أهمية مواكبة الأفضل في دولة الإمارات قائلا: "إن مواطني ومقيمي دولة الإمارات يتطلعون دوما لرؤية وتجربة الأفضل والأكثر تطورا، حيث تعد الدولة وجهة مهمة للعديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والترفيهية والتسوق والمأكولات، ونحن نتبع رؤية القيادة الحكيمة لتقديم تجربة فريدة من نوعها لإسعاد جميع الضيوف".

يشار إلى أن العلامة التجارية تمتلك 13 فندقا ومنتجعا في ولايتي ميامي وفلوريدا في أميركا، وسان تروبيه في فرنسا، وسانت بارث في جزر الهند الغربية الفرنسية، وماربيلا وأيبيزا في إسبانيا، وبورتوخيلي في اليونان، وبالي في إندونيسيا، ومونت كارلو في موناكو، ودبي في دولة الإمارات، وبدروم في تركيا، وفيرسيليا في إيطاليا.

تتواجد فنادق ومنتجعات في كوه ساموي في تايلاند، بورتوخيلي في اليونان، وبودروم في تركيا، وتفتتح المجموعة أجنحة خاصة خلال مهرجاني كان وتورونتو السينمائية.