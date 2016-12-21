"ميجيف" على موعد لافتتاح أول منتجع بجبال الألب بـ2018

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة، وإدموند دي روتشيلد هيريتج، شركة أسلوب الحياة المعروفة والمملوكة من قبل بنيامين وأريانا روتشيلد، اليوم عن اعتزامهما إنشاء أول منتجع جبلي للمجموعة في أوروبا، والمزمع افتتاحه في موسم التزلج لعام 2018. وسيضم المشروع الذي يقع بين قمم جبال الألب المكسوة بالثلوج والممتدة في منطقة سافوا العليا "Haute-Savoie" فندق فورسيزونز ميجيف، إضافة إلى مجموعة من الشاليهات التقليدية في قلب قرية مون داربوا التاريخية.

وبفضل موقعها المميز في مواجهة جبل "مون بلان"، وقربها من مطار جنيف الدولي الذي يقع على بعد حوالي 70 كيلومتراً فقط، تُعد ميجيف الوجهة المفضلة لعشاق التزلج على الثلج، إذ تقدم لهم أكثر من 130 منحدراً للتزلج في جبال الألب، كما تتميز باستمرار تساقط الثلوج طوال موسم الشتاء، فضلاً عن مسارات التزلج الفريدة والخارجة عن المألوف. ويعد فورسيزونز ميجيف أول فندق يوفر لضيوفه إمكانية الوصول مباشرة إلى منحدرات التزلج في مون داربوا. ويضم الفندق الواقع على سفح جبل مون داربوا 55 غرفة، وسيكون ملاذاً فاخراً لمحبي التزلج على منحدرات جبال الألب.

كما سيتم إخضاع مجموعة من الشاليهات في قرية مون داربوا للتجديد بالكامل قبل إعادة افتتاحها كفندق فورسيزونز، لتقدم للضيوف وجهة ثانية في قلب قرية التزلج التاريخية. وتقع الشاليهات بالقرب من خط التلفريك الرئيسي الذي يتيح للضيوف الوصول إلى قرية مون داربوا التاريخية الساحرة ومنحدرات التزلج الرائعة في سلسلة جبال الألب بصورة مريحة. وبالإضافة إلى الشاليهات والفندق، سيوفر فندق فورسيزونز أيضاً للزوار ملعب غولف مكون من 18 حفرة من تصميم السير هنري كوتون، الفائز ثلاث مرات ببطولة بريطانيا المفتوحة للجولف، فضلاً عن 4 مطاعم في الفندقين.

وقالت أريانا دي روتشيلد، رئيسة اللجنة التنفيذية لمجموعة إدموند دي روتشيلد: "ستقدم هذه الشراكة أبعاداً جديدة لمفهوم الضيافة ليس فقط في مون داربوا، وإنما في قرية ميجيف أيضاً".

وقال جيه ألان سميث، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز: "تمتلك عائلة دي روتشيلد تاريخاً عريقاً في ميجيف، ونحن فخورون بهذه الشراكة التي ستمكننا من تقديم وجهة جديدة لمحبي السفر إلى الوجهات الفاخرة من الجيل الجديد. وسنعمل على المحافظة على تاريخ مون داربوا العريق وسمات هذه القرية المميزة، بينما نقدم خدمات فورسيزونز الشخصية الأسطورية، وسنوفر للضيوف خدمات لا مثيل لها في جبال الألب الفرنسية".

وأضاف: "تحتضن ميجيف سحر جبال الألب الخاص، إضافة إلى الرقي الذي يجعلها الوجهة الأكثر استقطاباً لمحبي تجارب السفر الفاخرة سواء من أوروبا أو خارجها. ونتطلع إلى الترحيب بضيوف فندق فورسيزونز كي يكتشفوا جمال ميجيف طوال العام".