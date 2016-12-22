مطار مراكش يدشن محطة جديدة للركاب

دشن ملك المغرب، محمد السادس، محطة جديدة في مطار مراكش التي تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، ما يفترض أن يسمح برفع قدرته إلى 9 ملايين مسافر مقابل 3 ملايين حاليا، كما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي.

وقالت الوكالة إن المشروع الذي بلغت كلفته 1,22 مليار درهم، ما يعادل 115 مليون يورو يشمل محطة الركاب التي تمتد على مساحة 57 ألف متر مربع، وتوسيع مواقف الطائرات. وكان يفترض أن تنتهي الأعمال في 2014.

وأكدت الوكالة أن هذا المشروع يهدف إلى "تمكين مراكش من مطار حديث يمتثل للمعايير الدولية، بما من شأنه الاستجابة للنمو المتزايد لحركة المسافرين ومصاحبة الطفرة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها المدينة وتعزيز صيتها العالمي الراسخ".

وتفيد أرقام رسمية أن عدد المسافرين الذين مروا في هذا المطار ارتفع من 3,2 مليون في 2012 إلى 3,9 مليون في 2015. والمطار الذي يستقبل حوالي 20% من حركة النقل الجوي في البلاد، هو الثاني بعد مطار الدار البيضاء.

وقال المرصد المغربي للسياحة إن حوالي 8,9 مليون سائح زاروا المغرب في الأشهر العشرة الأولى من 2016، بزيادة نسبتها 0,4% عن الفترة نفسها من 2015.

وتبقى مراكش وأغادير، المدينتان الواقعتان في جنوب البلاد، الوجهتين الأساسيتين للسياح. وقد استقبلتا 60% من انشغال الفنادق في الأشهر العشرة الأولى من 2016، بزيادة نسبتها 2% لكل منها.

ويحتل الخط الذي يربط بين مراكش ومطار أورلي في باريس المرتبة الأولى للرحلات الجوية إلى المغرب (3% من حركة النقل الجوي في مجمل مطارات المغرب)، حسب المكتب الوطني للمطارات.

وقال موقع "اير-اينفو" الأربعاء، إن شركة الطيران الفرنسية "اير فرانس" تنوي فتح خط جديد في آذار/مارس 2017 بين مطار رواسي الباريسي ومطار مراكش.