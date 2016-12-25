FS يستعد لتدشين أول فنادقه بالمثلث الذهبي بكوالالمبور

أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، شركة الضيافة الفاخرة الرائدة في العالم، اليوم عن اعتزامها افتتاح فندق فورسيزونز كوالالمبور في مطلع 2018 وذلك بالتعاون مع شركة "فينوس أسيتس" العالمية للتطوير العقاري.

ومن المقرر أن يتم إنشاء الفندق في قلب حي المثلث الذهبي، أهم مناطق المال والأعمال في العاصمة الماليزية. وسيكون الفندق الجديد جزءاً من مشروع بناء برج متعدد الاستخدامات مكون من 65 طابقاً يشمل 242 وحدة سكنية خاصة و27 شقة فندقية وفندقاً يحوي 209 غرف؛ إلى جانب منصة مؤلفة من خمسة طوابق تمتد على مساحة 300,000 قدم مربعة (27,900 متر مربع) لمتاجر التجزئة الفاخرة. وسيُطلق على المشروع اسم "فورسيزونز بليس كوالالمبور".

ويُعد فندق فورسيزونز كوالالمبور أحدث إضافة إلى أفق المدينة الرائع ومركزها المالي والترفيهي النابض بالحياة، إذ يقع بالقرب من أهم وجهات الجذب، بما في ذلك برجا بتروناس ومركز مدينة كوالالمبور.

ويوفر مركز مدينة كوالالمبور، الذي يُعد تجسيداً ملموساً لمفهوم "مدينة داخل مدينة"، لضيوف الفندق تجربة تسوق رائعة مع متاجر أزياء المصممين العالميين والمطاعم المميزة والأمسيات الترفيهية التي لا تُضاهى. وسيتميز الفندق بإطلالته على حديقة مركز مدينة كوالالمبور وسيتصل مباشرة بالحديقة الممتدة على مساحة 50 فداناً (20 هكتاراً) للاستمتاع بالمساحات الخضراء والنوافير والشلالات وحوض السباحة والممشى.

وقال تان سري سيد محمد يوسف بن تون سيد ناصر، المدير المشارك لـ "فينوس أسيتس": "فورسيزونز بليس هو مشروع عملاق يقدر بمليارات الرينجيت ويضم برجاً شاهقاً يجمع في تصميم أنيق بين اسم أسطوري في عالم الضيافة وصرح معماري لا يُضاهى. ويدفعنا هذا المشروع الجديد إلى الشعور بالحماس لمواصلة شراكتنا الناجحة مع فورسيزونز، الاسم المرادف للجودة والخدمة الاستثنائية، لبناء الفندق والوحدات السكنية الخاصة الأكثر تميزاً في كوالالمبور".

وقال جيه ألين سميث، الرئيس والمدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات فورسيزونز: "تُعد كوالالمبور واحدة من أكثر المدن نشاطاً والأسرع نمواً في العالم، كما تمثل مركزاً رئيسياً للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه فضلاً عن كونها وجهة جذابة سيكون لفورسيزونز حضور بها".

وأضاف سميث: "نشعر بالفخر إزاء التعاون مع شركة "فينوس أسيتس" والعمل على تجسيد رؤيتها في بناء هذا الصرح المعماري. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين الباحثين عن الرفاهية وملاك الوحدات السكنية الخاصة للاستمتاع بمعايير الضيافة الأسطورية التي تقدمها فورسيزونز في قلب المثلث الذهبي، أكثر الأحياء النابضة بالحياة في كوالالمبور".