هل تغير التقنيات الحديثة مستقبل السياحة والسفر؟

تسهم الابتكارات الجديدة في مجال تكنولوجيا السفر في إحداث ثورة في قطاع السياحة، حيث تتغير العادات الاستهلاكية واستراتيجيات التسويق على المدى القصير والمتوسط باستمرار، بفضل التقنيات والمفاهيم الجديدة مثل جوازات السفر السحابية، وتجربة السفر الشخصية، والواقع الافتراضي والتطبيقات الإلكترونية، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة "كولييرز إنترناشيونال".

ويشير تقرير "اتجاهات التقنية والسياحة" الذي أعدته الشركة تمهيداً لانعقاد سوق السفر العربي (الملتقى 2017) بدبي في أبريل القادم، إلى وجود 5 عوامل رئيسية تؤثر على قطاع السفر وهي: حلول نقل الأمتعة البيومترية، وجوازات السفر السحابية، والسفر الشخصي، وتطبيقات السفر، والسفر الافتراضي.

وقال سيمون برس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "تلعب التكنولوجيا البيومترية دوراً هاماً في تطور أنظمة تتبع الأمتعة وتخليص البضائع، وقامت العديد من الجهات باعتماد هذه التكنولوجيا بالفعل مثل شركة الطيران الهولندية (KLM) ومطار دبي الدولي. ونتوقع أن تشهد الخدمات المتعلقة بالسفر مزيداً من التطور والتقدم لتعزيز الطابع الشخصي لتجربة المسافر. وتحتل دبي مرتبة رائدة من حيث توظيف تقنيات السفر وكيفية زيادة الاعتماد عليها دون إزعاج المسافرين".

وأضاف: "ساهمت التكنولوجيا بإحداث تغيير كبير في قطاع الضيافة على مدى سنوات العقد الماضي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك على نفس الوتيرة. وأصبح ضيوف الفنادق يرغبون بشكل أكثر بالوصول الفوري إلى الخدمات المفيدة والحلول السهلة. وتساهم بوابات الدفع البديلة مثل (Apple Pay) و(Samsung Pay) إلى جانب استخدام التطبيقات لتخصيص تجربة الإقامة الفندقية بإحداث تأثير كبير على عمليات الفنادق".

وتعززت شعبية تقنيات الواقع الافتراضي في قطاع السفر بفضل حملة (Travel Brilliantly)، التي أطلقتها "ماريوت انترناشيونال"، والتي تركز بشكل كبير على تعزيز وتسويق الوجهات أولاً. وهذا بالإضافة إلى (VRoom) وهي خدمة الضيوف الأولى من نوعها التي تسمح لهم بتجربة الواقع الافتراضي في غرفهم، وذلك بالتعاون مع سامسونغ إلكترونيكس أميركا.

"آي باد" وطائرات بدون طيار

كانت مجموعة إعمار للضيافة سباقة في استخدام أجهزة "آي باد" في غرف الضيوف، والتي تتيح لهم الكثير من الخيارات مثل حجز طاولة لتناول الطعام والتحكم بدرجة الحرارة والستائر. وساهم ذلك في زيادة معدلات الإنفاق في الغرف الفندقية بفضل العروض الترويجية التي يتم إرسالها مباشرة إلى الضيوف. وبنفس السياق يزداد الاعتماد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار نظراً لقدرتها على التقاط صور مذهلة من أماكن يصعب الوصول إليها ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسهولة.

وأضاف بريس: "يتكيف قطاع السفر مع حياتنا الرقمية كما هو الحال في شتى الجوانب، وهذا ما يوفر فرصاً هائلة للمبتكرين لإيجاد حلول جديدة، ما يسهم بترسيخ معايير جديدة في هذه الصناعة".

وسوف يعود مسرح تقنيات قطاع السفر ضمن فعاليات سوق السفر العربي (الملتقى 2017)، مع التركيز على تجارب السفر المميزة. كما سيتم تسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاع السفر، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تساعد على جعل السفر والسياحة أكثر أمناً في المستقبل، مع مناقشة أبرز ردود الفعل الاستهلاكية العالمية لدور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في قطاع السفر.

وسيستضيف سوق السفر العربي (الملتقى 2017)، أكثر من 70 عارضاً في مجال تقنيات السفر.