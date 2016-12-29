سياحة القصيم تسلم الترخيص لـ13 متحفا خاصا

سلم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح، 13 ترخيصاً لمتاحف خاصة بالقصيم منها 6 تراخيص لمتاحف جديدة تضاف للمواقع السياحية والتراثية بالمنطقة.

وقال المشيقح إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دعم المتاحف الخاصة وأنشطتها لتساهم في إبراز الجوانب التاريخية والتراثية والثقافية للمنطقة كما تساهم في الجذب السياحي للقصيم وهي واجهة مشرفة لأهالي المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إدراج المتاحف الجديدة ضمن المسارات السياحية المعتمدة من مجلس التنمية السياحية بالقصيم .

وأكد المشيقح أن هناك نموا متميزا للمتاحف المرخصة بالقصيم حيث وصلت إلى 19 متحفاً مرخصاً، ويتم العمل على ترخيص متاحف أخرى إضافية بعد اكتمال توفير الاشتراطات اللازمة.