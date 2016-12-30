"برج العـرب" يدخل "غينيس" بأكبر مأدبة كافيار

دخل فندق "برج العرب" في دبي، موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية عن أكبر علبة كافيار تم إنتاجها في العالم حتى الآن، وذلك بالتعاون مع "امستور كافيار"، الشركة الأميركية العاملة في مجال تزويد الكافيار، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وقامت شركة "امستور" بصناعة علبة الكافيار الاستثنائية، وأطلق عليها اسم "ماشوناماك"، تيمّناً بسمك الحفش الأبيض الكبير الذي ورد ذكره في قصص سكان أميركا الأصليين.

واحتوت العلبة على 17 كلغ من الكافيار الإمبراطوري ذي الطعم الغني واللون الرمادي الداكن، وهو الكافيار العضوي الوحيد المستخرج بشكل كامل من أسماك الحفش.

واستمتع الضيوف المحظوظون بتجربة المشاركة بأكبر مأدبة كافيار في العالم، باستخدام ملاعق مصنوعة من عِرق اللؤلؤ، تحمل نقوشاً مخصصة، وتم إنتاجها احتفالاً بهذه المناسبة.

واستناداً إلى المبادئ التوجيهية والمتطلبات الضرورية للحصول على اللقب ودخول موسوعة "غينيس"، توجّب على الضيوف المحظوظين تناول كمية الكافيار كلها، ما منحهم فرصة استثنائية لاختبار المذاق الفاخر الذي تمتاز به هذه العلامة المرموقة.