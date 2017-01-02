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دبي تبدأ بناء أكبر مرفأ لليخوت بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - فرانس برس
دبي مارينا
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كشفت إمارة دبي الاثنين عن مشروع سياحي ضخم يتضمن بناء أكبر مرفأ يخوت في الشرق الأوسط، سيكون قادرا على استقبال نحو 1400 يخت.

وأعلنت الحكومة في بيان أن المشروع الذي أطلق عليه اسم "دبي هاربور" سيتضمن "مرفأ اليخوت الذي سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتسع لـ1400 يخت، إضافة إلى ميناء مجهز لاستقبال السفن السياحية الضخمة مدعوما بمبنى متكامل الخدمات لاستقبال الركاب بطاقة استيعابية ستة آلاف راكب، ووجهة تسوق متميزة ومركزا للفعاليات ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة ومباني سكنية ومكتبية".

وستستغرق فترة التنفيذ أربع سنوات، حسب البيان الذي أوضح أن المشروع سيرفع قدرات إمارة دبي على استقبال اليخوت إلى 4400 يخت.

وتمكنت إمارة دبي من فرض نفسها على الخريطة السياحية العالمية منذ سنوات عدة بفضل استثمارات ضخمة في مراكز تجارية وشقق سكنية فاخرة.

وزار دبي نحو 14.2 مليون سائح عام 2015.

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