الأقصر المصرية تستضيف "السياحة الخضراء"

استضافت مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر، اعتباراً من أمس، ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات مؤتمر ومعرض "الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.. الطريق لدعم السياحة بصعيد مصر"، وذلك برعاية رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وحضور وزير السياحة يحيى راشد، ومحافظ الأقصر الدكتور محمد بدر.

وقال الدكتور علي رضوان، رئيس شركة أرب إنترناشيونال جروب المنظمة للمؤتمر، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، في مجال الطاقة المتجددة، وتشجيع ودفع قطاع السياحة الخضراء بمصر، ومناقشة وعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وخطط تشجيع السياحة الخضراء، بمدن مصر السياحية، مثل الأقصر وأسوان، والتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية، بما يحافظ ويساعد في خطط حمايتها، والحفاظ على نقوشها وألوانها، وكيف تكون الفنادق الخضراء فرص جذب للسائحين.



وقال وزير السياحة يحيى راشد، إن المؤتمر له أهمية خاصة كونه يربط بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ويجعل منها طريقاً لتنمية القطاع السياحي، بصعيد مصر.

وأشار إلى أن هناك اهتماماً بالغاً بالسياحة الخضراء، التي تدعمها الوزارة بكل قوة، وأن منتجعات سياحية مصرية باتت تعمل تحت مظلة السياحة الخضراء، في شرم الشيخ وغيرها من مدن مصر السياحية.

وقال محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، إن مدينة الأقصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات للتحول إلى مدينة خضراء، عبر إقامة أربع محطات لتوليد الطاقة الشمسية وإضاءة عدد من المنشآت والشوارع الحيوية باستخدام الطاقة المتجددة.