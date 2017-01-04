زيادة حركة السفر عبر مطار دبي 9.4% في نوفمبر

قال مشغل مطار دبي الدولي، اليوم الأربعاء، إن حركة الركاب عبر المطار، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين على رحلات طيران دولية، زادت بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 6.58 مليون شخص في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي أول 11 شهراً من عام 2016، نمت حركة المسافرين بنسبة سبعة بالمئة إلى 75.95 مليون مسافر. وجاء الارتفاع لأسباب، منها زيادة الرحلات من وإلى الهند بعدما دشنت شركات طيران منها "سبايس جيت" و"جيت ايروايز" و"اير إنديا" خدمات جديدة وزادت الطاقة الاستيعابية في العام الماضي.

وزاد حجم الشحن الجوي بالمطار 7.5% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 234 ألفا و743 طنا من البضائع، في حين زاد حجم الشحن في الأشهر الأحد عشر الأولى 3.3% إلى 2.36 مليون طن.