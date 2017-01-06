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إنفاق السياح في كندا يسجل أكبر قفزة في 20 عاماً

المصدر: العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية أن إنفاق السياح في كندا سجل أكبر قفزة في حوالي 20 عاماً، بالربع الثالث من 2016، مدفوعاً بضعف الدولار الكندي وعوامل أخرى.

وقالت هيئة الإحصاءات الكندية أمس الخميس، إن إجمالي إنفاق السياح الأجانب والمحليين زاد بنسبة 2.2% عن الربع الثاني، ليصل إلى 21.3 مليار دولار كندي (16.1 مليار دولار أميركي)، وهي أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ الربع الثاني من 1997، بحسب "رويترز".

وتراجعت قيمة الدولار الكندي في 2016، في أعقاب هبوط أسعار النفط. وفي الصيف الماضي كان الدولار الأميركي يشتري 1.32 دولار كندي، مقارنة مع 1.06 دولار كندي قبل عامين.

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