دبي تشغل شبكة شاملة لنقل السياح في الإمارة

وقعت هيئة الطرق والمواصلات - دبي عقد تشغيل حصري مع موانئ دبي العالمية، تقوم بموجبها مؤسسة تاكسي دبي التابعة للهيئة بتوفير خدمات الأجرة ومركبات كبار الشخصيات (الليموزين) لنقل السياح من وإلى مبنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد للسفن السياحية في ميناء راشد، وبهذه الخدمة الجديدة تكمل مؤسسة تاكسي دبي محفظة التشغيل الرسمي والحصري للمنافذ الجوية والبحرية التابعة لإمارة دبي.

كما وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتسهيل حركة مرور الشاحنات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات الخارجية المؤدية إلى ميناء جبل علي، وتبادل أفضل الممارسات في نظم رصد الشاحنات لغايات تتبع حركتها ورصد سلوك السائقين للحد من الحوادث المرورية، إضافة إلى تبادل المعلومات عن خطط الجانبين بشأن تطوير وتحسين الطرق الخارجية المحيطة بميناء جبل علي، وتقديم المساندة والدعم بشأن خدمات التصاريح، بحسب صحيفة "البيان".

وقع الاتفاقية والمذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، فيما وقع عن موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين رئيس مجلس مؤسسة تاكسي دبي، والدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، والمسؤولين من كلتا الجهتين.