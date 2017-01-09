الكويت تغلق مطارها وموانئها لسوء الأحوال الجوية

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، نقلاً عن مؤسسة الموانئ، اليوم الاثنين، إن الكويت أغلقت جميع موانئها اليوم الاثنين بشكل مؤقت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت الوكالة عن مدير العمليات في ميناء الشويخ بدر العنزي القول إن حركة الملاحة متوقفة في الموانئ الكويتية الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة "إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية".

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من 100متر، مما استدعى توقف الملاحة البحرية مؤقتاً، لحين تحسن الرؤية الأفقية.

إلى ذلك، أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية عن إغلاق الكويت مطارها وتغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت الدولي فجر اليوم الاثنين إلى مطارات الدول المجاورة، بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية لدون 100 متر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة، منصور الهاشمي، إنه مع تحسن الحالة الجوية عادت أولى الرحلات إلى مطار الكويت الدولي في تمام الساعة السابعة صباحاً، مشيراً إلى أن مستوى الرؤية المسموح به في الإقلاع والهبوط يتراوح بين 300 و500 متر.