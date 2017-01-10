"القرية العالمية بدبي" تستقطب 2.3 مليون زائر خلال شهرين

سجلت القرية العالمية نمواً في عدد الزوار خلال أول شهرين على انطلاقة الموسم الحادي والعشرين قدره 4,5% إلى 2,3 مليون زائر مقارنة مع 2,2 مليون زائر للفترة المماثلة من الموسم الماضي، بحسب أحمد حسين بن عيسى، الرئيس التنفيذي للقرية.

وكشف ابن عيسى، خلال مؤتمر صحافي في مقر القرية العالمية أمس، اعتزام القرية العالمية إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة تماشياً مع عام الخير، لافتاً إلى أن أولى هذه المبادرات تتمثل في مبادرة «حفظ النعمة»، والتي سيتم تنفيذها مع المطاعم والأكشاك المشاركة في القرية، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وأظهرت نتائج مسح سعادة ضيوف القرية ارتفاع مؤشر السعادة إلى 9.1 نقطة مقارنة مع 8,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وذلك في الوقت الذي زاد فيه معدل مكوث الضيوف في القرية خلال الزيارة الواحدة بنسبة 20% لتصل إلى 6 ساعات مقارنة مع 5 ساعات في الموسم السابق.

وتوقع الرئيس التنفيذي للقرية العالمية أن يتجاوز عدد زوار القرية خلال الموسم الجاري الرقم المستهدف عند 5,5 مليون زائر وذلك على الرغم من تعدد الوجهات السياحية الترفيهية في دبي، لافتاً إلى أن المشاريع الترفيهية الجديدة تتكامل مع بعضها في توفير خيارات متنوعة للزوار وستسهم في زيادة أعداد سياح الترفيه في دبي خلال الفترة المقبلة وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية لسياحة الترفيه.

وأرجع ابن عيسى النمو الكبير في أعداد الزوار خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر الماضي، إلى منظومة التطوير والتحديث التي شهدتها القرية خلال الموسم الجديد والتي لم تقتصر فقط على البنية التحتية بل امتدت كذلك لتشمل الأداء والجودة في تقديم الخدمات من خلال تكثيف عمليات تدريب الموظفين، بالإضافة إلى مواصلة الابتكار في تقديم العروض الفنية والترفيهية التي رسخت عالمية القرية كوجهة رئيسية للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.