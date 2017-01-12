مستثمرون: تمديد مدة "سياحة ما بعد العمرة" يدعم الاقتصاد

طالب عدد من المستثمرين بالقطاع السياحي في السعودية بضرورة التوسع في برنامج سياحة ما بعد العمرة، وتمديد فيزا الزيارة الى أكثر من 14 يوما، لما لذلك من فوائد اقتصادية على قطاع الإيواء والنقل والمواقع السياحية في المنطقة الغربية خاصة وباقي مناطق المملكة عامة.

جاء ذلك عقب ورشة نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمدينة جدة مطلع الأسبوع الحالي، وفقا لصحيفة "الرياض".

وقال ماجد الحكير رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة التجارية بالرياض "إن تمديد فترة التأشيرة للعمرة لإعطاء المعتمرين وقتا أطول لزيارة مناطق المملكة والتعرف على المناطق السياحية ومناطق الجذب السياحي، مهم جداً للمرحلة القادمة، ويعد جزءا مهما من رؤية المملكة 2030 التي تركز على زيادة عدد زوار المملكة بقصد العمرة والسياحة، وذلك لما يحققه من أثر مطلوب على الاقتصاد السعودي الذي يتجه لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط كمورد أساسي وحيد".