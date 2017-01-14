3 مشاريع لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي

وقّعت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية 3 عقود استراتيجية في مرحلة توسعة مطار آل مكتوم الدولي، تتضمن أعمال التوسعة الأرضية للموقع ومواقف الطائرات والخدمات.

وشملت عقود التوقيع عقد التسوية الأرضية للموقع مع شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات، وتمت إحالة العطاء 28 يونيو 2016، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال التسوية في منتصف سبتمبر، بحسب صحيفة البيان.

وتشمل أعمال التسوية للموقع أكثر من 60 مليون متر مكعب من الحفر والردم، ووصلت نسب الإنجاز أكثر من 17% من أعمال الحفر و20% من أعمال الردم، والتي تشكل أكثر من 13.4 مليون متر مكعب من أعمال الحفر والردم، ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز أعمال التسوية الأرضية للموقع في يونيو 2018.

كما قامت المؤسسة بتوقيع عقد تنفيذ الخدمات اللوجيستية مع National Contracting & Transport، حيث تمت إحالة العطاء 20 نوفمبر 2016.

وتشمل أعمال التنفيذ الجارية حالياً في الموقع الخدمات اللوجيستية الرئيسية وبناء الحواجز والبوابات وطرق الخدمات الداخلية والخارجية المؤدية للمشروع، وكذلك مكاتب دبي لمشاريع الطيران الهندسية والاستشاريين للإشراف على أعمال التنفيذ في الموقع، بالإضافة إلى أعمال الأمن وتنظيم الموقع العام للمشروع.

ووقعت المؤسسة خلال الفترة الماضية مع ناشونال ويل لتنفيذ شبكة مسارب ومواقف للطائرات لخدمة مبنى المسافرين الحالي، وقد تمت إحالة العطاء بتاريخ 20 نوفمبر 2016، وأعمال التنفيذ جارية حالياً في الموقع.