أبوظبي الأولى إقليمياً بالوجهات السياحية الأسرع نمواً

حلت أبوظبي في المركز الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأسرع الوجهات السياحية نمواً، وفقاً لتقرير "ماستر كارد"، الذي حلت فيه العاصمة الإماراتية في المركز الثالث عالمياً جنباً إلى جنب مع وجهات سياحية ناشئة أبرزها مدينة أوساكا اليابانية ومدينة تشنغدو الصينية، بينما تخطت في ترتيبها وجهات رائدة أخرى مثل طوكيو والرياض وتايبيه التايوانية، مستفيدة من معدل النمو السنوي لنزلاء الفنادق في الإمارة الذي بلغت نسبته 19.81% خلال الفترة بين عامي 2009 و2016.

وتعتبر العاصمة واحدة من ثلاث مدن خليجية فقط حجزت لنفسها مكاناً على قائمة أفضل 50 وجهة سياحية حول العالم، بناء على البيانات التفصيلية التي أعلن عنها تقرير مؤشر الوجهات السياحية العالمية، الصادر عن شركة «ماستر كارد»، وتقوم بإعداده سنوياً لتقييم الوجهات السياحية، تحت إشراف مجموعة من الباحثين الميدانيين المتخصصين، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وحققت أبوظبي نتائج قياسية خلال عام 2016، حيث استقبلت ما يزيد على 4 ملايين نزيل عبر 168 فندقاً في كافة أنحاء الإمارة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، وجاء هذا الأداء المتميز على خلفية استضافة الإمارة مجموعة من الفعاليات عالمية المستوى، ومن أبرزها "موسم صيف أبوظبي"، و"مهرجان أبوظبي للمأكولات"، و"مهرجان قصر الحصن"، ومجموعة من الفعاليات التي جرى تنظيمها احتفالاً بحلول رأس السنة، بالإضافة إلى استضافتها نخبة من المعارض والمؤتمرات، حيث نجح مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في عقد اتفاقيات لاستضافة 14 مؤتمراً خلال العام 2017، والتي من المتوقع أن تستقطب 35 ألفاً من الوفود المشاركة.