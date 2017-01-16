أكثر من ربع فنادق الشرق الأوسط قيد الإنشاء في دبي

استحوذت دبي على 26% من مجمل عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل مع نهاية العام الماضي إلى 69 مشروعاً من مختلف الفئات الفندقية، تضم 20.45 ألف غرفة، من أصل 264 مشروعاً تضم 84.5 ألف غرفة فندقية سجلتها دول المنطقة مع نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات "اس تي ار غلوبل" المتخصصة في دراسة القطاع الفندقي عالمياً.

وأوضحت البيانات بحسب ما نقلته "البيان"، أن دبي تصدرت مدن المنطقة من حيث عدد المشاريع، تلتها مدينة مكة في السعودية التي سجلت 14 مشروعاً قيد الإنشاء.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد الغرف الفندقية قيد التعاقد في المنطقة بنسبة 7.2% مع نهاية العام 2016 مقارنة بالعام 2015.