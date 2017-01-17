السياحة الأردنية تحقق إيرادات عند 4 مليارات دولاربـ2016

قالت وزيرة السياحة الأردنية إن إيرادات القطاع السياحي استقرت عند أربعة مليارات دولار في 2016.

واستقبل الأردن 3.8 مليون زائر أجنبي قضوا ليلة واحدة على الأقل في البلاد بزيادة 2.6% عن العام السابق حسبما ذكرت الوزيرة لينا عناب.

ويقول المسؤولون إن المملكة اجتذبت أعدادا أكبر من السياح من دول الخليج العربية في الأعوام الأخيرة، مما عوض تراجع رحلات شركات السياحة الأوروبية إلى المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية.

والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة في الأردن، وتسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كان المستثمرون ضخوا مليارات الدولارات على مدى العشر سنوات الأخيرة في سلسلة من الفنادق بأنحاء البلاد.