بعد نجاح قطاع الطيران في دبي.. جهود لاستنساخ التجربة

أشار تقرير دولي صادر عن مركز "آسيا - الهادئ للطيران" إلى أن نجاح قطاع الطيران في إمارة دبي، شجع الكثير من دول المنطقة على تبني نموذجه من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لبناء مراكز طيران قوية، مدفوعة بتوسعات ضخمة في المطارات، إلى جانب مطار دبي، تحولت مطارات مثل أبوظبي والدوحة إلى مراكز دولية تتعامل مع ملايين المسافرين سنوياً.

وقال التقرير بحسب ما نقلته "البيان"، إن نجاح دبي خلال السنوات الماضية في توقيع العديد من الاتفاقيات في قطاع الطيران، عزز نجاح "طيران الإمارات"، في الوقت الذي تبنت فيه كل من الناقلة وإمارة دبي عموماً سياسة الأجواء المفتوحة، التي منحت العديد من المزايا والتوسع لمطار دبي ولـ"طيران الإمارات" بشكل خاص.

وأوضح التقرير أن "طيران الإمارات" نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق التوازن والنمو، حتى في ظل الظروف الصعبة للاقتصاد العالمي، بدعم من قدرة الناقلة على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تؤثر في حركة الطيران.