الاتحاد للطيران: 4 رحلات جديدة تعزز وجهة المالديف

أعلنت الاتحاد للطيران تشغيل 4 رحلات أسبوعية إضافية على وجهتها بين أبوظبي وماليه، التي تشهد رواجاً كبيراً، ليرتفع بذلك عدد الرحلات إلى المالديف إلى 11 رحلة أسبوعية بين 1 يوليو و17 سبتمبر 2017.

وستساعد زيادة القدرة الاستيعابية على تلبية الطلب المرتفع خلال موسم الذروة في الصيف. ويأتي هذا الإعلان مع إتمام الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، 5 سنوات من العمليات التشغيلية إلى المالديف، بحسب صحيفة البيان.

وسوف يتم دعم التوسع الصيفي عبر طائرة من طراز إيرباص A320 مرتبة بنظام الدرجتين، تضمّ 16 مقعداً في درجة رجال الأعمال و120 مقعداً في الدرجة السياحية.

وسوف توفر الرحلات الأربع الأسبوعية الإضافية خيارات أكثر للضيوف المحليين الذين يسافرون بين أبوظبي وماليه ممن تصل رحلاتهم إلى جزر المالديف في الصباح الباكر. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية نقلت الاتحاد أكثر من 450 ألف مسافر على هذه الوجهة.