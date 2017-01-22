تايم للفنادق: 25% عوائد الاستثمار بدبي

قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق في دبي، إن العائد على الاستثمار في الفنادق يتراوح بين 20 إلى 25% حسب المنطقة التي سيتم إنشاء الفندق فيها.

وأضاف عوض الله، بحسب صحيفة البيان، أن فئات ونوعية الاستثمار في الفنادق بين 5 نجوم و4 نجوم وغيرها من درجات تصنيف الخدمات، يختلف عن مباني الشقق الفندقية، مؤكداً أن الطفرة التي تشهدها دبي والإمارات حالياً تدعم هذا التوجه بقوة.

واعتبر أن النمو السنوي بالطلب على خدمات الفنادق، يمثل المؤشر الأقوى لدعم الاستثمارات في الضيافة.

وجاءت رؤية دبي لتطوير القطاع السياحي، التي تهدف بالوصول بعدد السياح بحلول العام 2020 إلى 20 مليون سائح.

وتعكس استراتيجية دبي، نمواً مستهدفاً بأعداد السياح بنسبة 10% للسنوات الـ 7 المقبلة.