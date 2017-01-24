مطار دبي يحافظ على صدارته العالمية في عدد المسافرين

حافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين، للعام الثالث على التوالي، مع ارتفاع إجمالي أعداد مستخدميه إلى 83,6 مليون مسافر في العام 2016، بزيادة 7,2% عن العام الذي سبق.

وقالت مجموعة "مطارات دبي" في بيان الثلاثاء، إن أعداد المسافرين عبر المطار العام الماضي بلغت 83 مليونا و654 ألفا و 25 مسافراً، مقارنة بأكثر من 78 مليون مسافر خلال 2015.

وسجل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال أغسطس 2016، بوصول عدد مستخدميه إلى 7,72 ملايين مسافر، في حين سجل كانون ديسمبر الماضي رقما مقاربا بلغ 7,70 ملايين نتيجة موسم الأعياد.

واحتل المطار المرتبة الأولى في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين في العام 2014، وحافظ على صدارته منذ ذلك الحين. وتسير 100 شركة طيران رحلات إلى 260 وجهة عبر المطار.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مطارات دبي" بحسب البيان: "وفقا لتوقعاتنا الجديدة من المستهدف أن نتعامل مع 89 مليون مسافر في العام 2017، مما يقرب المسافة بيننا وبين مطاري اتلانتا وبكين على صعيد احتلال المركز الأول لجهة إجمالي حركة المسافرين وليس المسافرين الدوليين فقط".

وكان مطار دبي الدولي أعلن في فبراير الماضي عن ازدياد قدرته الاستيعابية إلى 90 مليون مسافر مع تنفيذ أعمال توسعة فيه.

ومطار دبي يشكل واجهة لمجموعة "طيران الإمارات"، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، والتي تحتكر مع مجموعة "الاتحاد للطيران" في أبوظبي والخطوط الجوية القطرية، قسماً مهما من حركة الركاب بين الغرب وآسيا وأستراليا.

ولدبي مطار آخر هو مطار المكتوم الدولي الذي افتتح في العام 2013 أمام الركاب، وقد يكون قادراً على استيعاب 120 مليون راكب مع اكتمال إنجازه.