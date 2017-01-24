"طيران الإمارات" تسير رحلة جديدة إلى أميركا عبر أثينا

كشفت شركة "طيران الإمارات" عن عزمها تسيير رحلات جديدة إلى الولايات المتحدة، تشمل محطة توقف في اليونان، اعتباراً من 12 من مارس المقبل.

وستصبح هذه ثاني رحلات "طيران الإمارات" في إطار حقوق الحرية الخامسة، والتي تسمح للشركة بتسيير رحلات بين دول أجنبية في إطار رحلات من وإلى الإمارات.

وقالت الشركة إنها ستبدأ تسيير رحلات يومية إلى مطار Newark Liberty في New Jersey عبر أثينا.

وأثارت هذه الخطوة غضب مجموعة "الشراكة من أجل سماوات مفتوحة وعادلة"، التي تمثل شركات الطيران الأميركية، وقالت المجموعة إنها ستناقش الأمر مع الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب من أجل "حماية الوظائف الأميركية".

وأعلنت "طيران الإمارات" أمس الاثنين، أنها بدأت عملية إعادة هيكلة "محدودة"، شملت تغيير مناصب لمجموعة من العاملين في الشركة، فيما أشارت تقارير إلى أن نحو 1000 موظف قد غادروا الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يمثل 1% من القوة العاملة.