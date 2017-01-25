بوينغ: تسليم 760 طائرة تجارية بـ 2017

قالت بوينغ الأميركية اليوم إنها تتوقع تسليم ما بين 760 و765 طائرة تجارية في 2017 ارتفاعاً من 748 طائرة سلمتها في 2016.

وأضافت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم أنها تتوقع أن تأتي أرباحها الأساسية هذا العام - التي تستثني بعض تكلفة المعاشات ونفقات أخرى - في نطاق 9.10 إلى9.30 دولار للسهم بناء على إيرادات تتراوح بين 90.5 مليار و92.5 مليار دولار.

وتتوقع بوينغ تدفقات تشغيل نقدية بنحو 10.75 مليار دولار في 2017 مقابل 10.50 مليار دولار في 2016.

وزادت الأرباح الأساسية للشركة إلى 2.47 دولار للسهم في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول من 1.60 دولار للسهم في العام السابق.

وهبطت الإيرادات 1.2% إلى 23.29 مليار دولار.