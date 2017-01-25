ربع مليون نزيل خليجي بفنادق أبوظبي لأول مرة منذ سنوات

شهدت إمارة أبوظبي تدفقاً سياحياً خليجياً كبيراً وسجل إجمالي عدد النزلاء الخليجيين بفنادق الإمارة (من غير الإماراتيين) ارتفاعاً قياسياً خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2016 وتجاوز ربع مليون نزيل للمرة الأولى منذ سنوات.

وبلغ نحو 257220 نزيلا من 4 دول، تشمل المملكة العربية السعودية وعُمان والكويت وقطر، مقابل نحو 235550 نزيلا استقبلهم القطاع الفندقي بالإمارة من الدول الأربعة خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2015 بزيادة بلغ مقدارها 21.67 ألف نزيل بنمو كبير بلغ 9.2 %.

وأظهرت بيانات إحصائية أصدرتها "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" أن عدد ليالي إقامة الخليجيين بفنادق الإمارة بلغ 561.68 ألف ليلة من الدول الأربع مقابل 508.54 ألف ليلة خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2015 بزيادة بلغ مقدارها 53.13 ألف ليلة بنمو قوي بلغ نحو 10.45%، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

ووفقاً للبيانات الإحصائية حافظت السعودية على مركزها بالمرتبة الأولى خليجياً وثاني أكبر سوق عربية بعد مصر وثامن سوق دولية مصدرة للسائحين لأبوظبي.

واستحوذ النزلاء السعوديون على 53.78% من عدد النزلاء الخليجيين في فنادق أبوظبي، كما استحوذوا على نحو 58.39% من إجمالي عدد ليالي الإقامة الفندقية للخليجيين بأبوظبي في الفترة نفسها.

وجاءت في المرتبة الثانية سلطنة عمان كأكبر الأسواق الخليجية المصدرة لنزلاء الفنادق إلى الإمارة، حيث استقبلت الفنادق 64.95 ألف نزيل عماني قضوا 104.37 ألف ليلة مقابل 57.54 ألف نزيل قضوا 96.94 ألف ليلة بنمو 13 % في عدد النزلاء و8% في عدد ليالي الإقامة الفندقية.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة فقد جاءت قطر في المرتبة الثالثة؛ حيث استقبلت فنادق أبوظبي 28.52 ألف نزيل قطري قضوا 56.25 ألف ليلة مقابل 25.38 ألف نزيل قضوا 50.5 ألف ليلة مع متوسط مدة إقامة بلغ 1.97 ليلة مقابل 1.99 ليلة بانخفاض 1%.

بينما حلت الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً مع25.43 ألف نزيل قضوا 73.07 ألف ليلة مقابل 26.26 ألف نزيل قضوا 71.07 ألف ليلة خلال الفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض 3 % في عدد النزلاء وارتفاع 3% في عدد ليالي الإقامة.