شركات سياحة روسية تؤكد عودة مصر للريادة السياحية قريباً

أكد مستشار رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية، ديمتري جورين، أن مصر ستصبح من جديد واحدة من الوجهات الرئيسية الأكثر مبيعا في سوق السياح الروسية بعد السماح بعودة الرحلات للمنتجعات السياحية المصرية.

ووفقا لوكالة "أنبار روسيا" ووكالة "نوفوستي" الروسية، فإن جورين أوضح أن الشركات السياحية الروسية أقرت وفقا لاستفتاء أنها تعد برنامجًا حافلًا جدًا على أمل افتتاح الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وقال جورين إن السوق الروسية على استعداد كامل لبدء الرحلات إلى مصر، وتقريبا جميع الشركات السياحية لديها حجوزات في الفنادق المصرية، والجميع الآن في انتظار الوفاء بالوعود، وفقا لما نقلت "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف المسؤول الروسي أنه حالما يتم استئناف الرحلات للمنتجعات المصرية، وإتاحة جميع أنواع الرحلات السياحية هناك، ستعود مصر مجددا الرائدة في هذا المجال، ويعد الوضع في تركيا شاهدا على ذلك.

كان قد أعلن وزير النقل الروسي أنه من المقرر أن يتم أولا افتتاح مطار القاهرة كبداية لعودة الرحلات إلى مصر، ومن ثم مطارات المدن السياحية المصرية، حيث تتولى وزارة النقل إعداد تقرير للحكومة بشأن الأوضاع الأمنية في مطار القاهرة، بينما عاد وفد الخبراء الروس في الأسبوع الماضي بعد تفقد الأوضاع في مطارات الغردقة وشرم الشيخ.