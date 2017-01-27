نورنبيرغ الألمانية تستقطب مليوني زائر سنوياً

تعد نورنبيرغ ثاني أكبر مدن ولاية بافاريا الألمانية بعدد سكان يبلغ نصف مليون نسمة، وتستقطب أكثر من مليوني زائر من رجال الأعمال والسياح سنوياً من مختلف الأسواق العالمية، من خلال ما تقدمه من منتجات سياحية تمزج بين التاريخ والحداثة، وهي من الوجهات التي بدأت تحظى باهتمام السائح الخليجي خلال السنوات الأخيرة.

تشتهر نورنبيرغ بالمحاكم التي أعقبت هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ولكن المدينة التاريخية التي يعود تأسيسها إلى القرون الوسطى تحمل بين جنباتها ما هو أكثر من ذلك، حيث تتحول المدينة في الشهور الأخيرة من كل عام إلى وجهة رئيسية للسياح من مختلف أنحاء العالم بفضل سوق الكريسماس الذي يعتبر الأكبر في القارة العجوز الذي تحول إلى مهرجان للفنون الفلكلورية والعروض التي تجذب مختلف الشرائح السياحية لا سيما العائلات بحسب صحيفة البيان.

وتمتلك المدينة بنية تحتية قوامها قطارات الضواحي وأنظمة قطارات الأنفاق التي تتصف بكفاءة عالية فضلاً عن شبكة الحافلات والترام، كما أن المناطق الريفية المحيطة بها مترابطة بشكل جيد من خلال وسائل نقل عامة. ويساهم كل ذلك في إتاحة الفرصة للزوار كي يقوموا باكتشاف وجوه نورنبيرغ بسهولة وسرعة وراحة.

ومن الأماكن الجديرة بالزيارة في نورنبيرغ تبرز حديقة الحيوانات «تيرغارتن»، التي تعتبر أوروبياً واحدة من أجمل حدائق الحيوانات ذات المناظر الطبيعية التي تتسع لحوالي 2500 من الحيوانات البرية التي تنتمي إلى 300 نوع تقريباً من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الأنواع المهددة بالانقراض.