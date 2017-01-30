أول رحلة لطيران السلام العمانية الاقتصادية

دشنت شركة "طيران السلام" العمانية الاثنين أولى رحلاتها الجوية في السلطنة الخليجية لتدخل بذلك رسميا السوق الإقليمي للشركات التي تنظم رحلات متدنية الكلفة.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز "إيرباص ايه - 320 "من مطار صلالة في الجنوب متوجهة إلى مطار العاصمة مسقط على بعد نحو ألف كلم، والطائرة واحدة من ثلاث طائرات تسير الشركة بها رحلاتها اليومية وجميعها طائرات مستأجرة، على أن تضم طائرة رابعة إلى أسطولها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، بحسب رئيس مجلس إدارتها خالد اليحمدي.

وستكون الرحلات بين صلالة ومسقط بمعدل أربع رحلات يوميا، على أن تكون وجهتها التالية دبي، ثم مطاري جدة والمدينة في المملكة السعودية، وبعدها باكستان كراتشي ومولتان وسيالكوت في باكستان.

وتوقع اليحمدي في مؤتمر صحافي أن تحصل الشركة على ما نسبته 20 إلى 30 بالمئة من حصة السوق المحلي الذي تغطيه شركة الخطوط الجوية العمانية والتي يتكون أسطولها من 46 طائرة.

وشهدت منطقة الخليج في السنوات الأخيرة ولادة العديد من شركات الطيران التي تقيم رحلات متدنية الكلفة وبينها "فلاي دبي" و"العربية" في دولة الإمارات، و"طيران ناس" في السعودية، و"الجزيرة" في الكويت.

وتقود شركات الطيران في الخليج ثلاث مجموعات عملاقة، هي "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" في دولة الإمارات، والخطوط الجوية القطرية في قطر.