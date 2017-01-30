الاتحاد للطيران ولوفتهانزا تعلنان الأربعاء عن خطط تعاون

قالت الاتحاد للطيران، المملوكة لحكومة أبوظبي والناقلة الألمانية لوفتهانزا، أمس الأحد، إنهما ستعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بشأن خطط تعاونهما، وذلك في أبوظبي يوم الأربعاء.

وكانت الاتحاد ولوفتهانزا وقّعتا الشهر الماضي اتفاقاً للتشارك في الرمز، وقالتا إنهما تريدان استكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى. جاء ذلك بعد أن وقّعت شركة الطيران الألمانية اتفاقاً مع إير برلين لاستئجار 38 طائرة بأطقمها منها.

وقالت لوفتهانزا أمس إن المؤتمر الصحافي سيتناول أوجه التعاون في المستقبل. وأشارت الدعوة الصادرة عن الاتحاد لحضور المؤتمر إلى أن جيمس هوجان، رئيسها التنفيذي، وكارستن سبور، الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، سيتحدثان إلى وسائل الإعلام في أبوظبي.