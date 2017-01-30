"لوفتهانزا": بيع حصة لـ "الاتحاد" ليس مطروحاً

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا للطيران الألمانية، كارستن سوفر، عن مباحثات مع طيران الاتحاد لتقييم إمكانيات التعاون بشكل أعمق في مجالات قد تشمل التزويد بالطعام وصيانة الطائرات، لكنه نفى أن يكون شراء الناقلة الإماراتية حصة في الشركة الألمانية مطروحاً.

وستَعقد الشركتان مؤتمراً صحافياً في أبوظبي الأربعاء المقبل للكشف عن أوجه التعاون.

ويأتي هذا التعاون بعد الإعلان عن اتفاقية مثيرة للجدل استأجرت بموجبها لوفتهانزا 38 طائرة من طيران برلين التي تساهم فيها طيران الاتحاد بنسبة 48% وهو ما أثار اعتراض شركات أوروبية، رأت في الاتفاقية التفافاً على قوانين منع الاحتكار.