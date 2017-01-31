124 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 2016

ارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات ، بنسبة 8.2% خلال العام الماضي لتصل إلى 124.35 مليون مسافر، مقارنة مع 114.88 مليون مسافر عام 2015، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت أحدث بيانات الهيئة، تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي حاجز 88 مليون مسافر في 2016، ليستحوذ بذلك على 70.7% من إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة.

تلاه مطار أبوظبي الدولي الذي استخدمه أكثر من 25.65 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بإجمالي 9.17 مليون مسافر، فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نحو 522.19 ألف مسافر، ومطار العين بنحو 33.08 ألف مسافر، فيما بلغ مجموع المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي أكثر من 952.2 ألف مسافر، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأفادت بيانات الهيئة بأن شهر أغسطس سجل أعلى معدل من حيث أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة بإجمالي 11.55 مليون مسافر، تلاه شهر ديسمبر الذي سجل 11.48 مليون مسافر، ثم يناير بإجمالي 10.84 مليون مسافر، ثم مارس 10.62 مليون مسافر، وسبتمبر 10.60 مليون مسافر، ثم مايو 10 ملايين مسافر، تلاه نوفمبر 9.79 مليون مسافر، وأكتوبر 9.6 مليون مسافر، وفبراير 9.3 مليون مسافر، وشهر يونيو بإجمالي 8.85 مليون مسافر.

وارتفعت الحركة الجوية في مطارات الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 2.94% لتصل إلى 922.51 ألف حركة جوية، مقارنة مع 896.11 ألف حركة خلال عام 2015، بحسب بيانات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت البيانات أن عدد الحركات الجوية خلال ديسمبر 2016 وصل إلى 78598 حركة جوية مقارنة مع 76873 حركة سجلتها مطارات الدولة في 2015، بنمو 2.24%، في حين بلغ المتوسط اليومي لعدد الحركات الجوية في الدولة، خلال ديسمبر الماضي 2535 حركة، مقارنة مع 2480 في ديسمبر 2015 بنمو 2.2%، واستحوذ مطار دبي الدولي بحسب البيانات على 45.4% من إجمالي عدد الحركات الجوية خلال ديسمبر، بعد أن سجّل 35.64 ألف حركة جوية.