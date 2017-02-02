وزارة الطاقة: انخفاض إنتاج النفط الروسي في يناير

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.11 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني انخفاضا من 11.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.



وبلغ الإنتاج 46.992 مليون طن الشهر الماضي مقارنة مع 47.402 مليون طن في ديسمبر كانون الأول.



ووصل إنتاج الغاز إلى 66.11 مليار متر مكعب في الشهر الماضي - أو 2.13 مليار متر مكعب يوميا - مقارنة مع 66.38 مليار متر مكعب في ديسمبر كانون الأول.