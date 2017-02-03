اياتا: ارتفاع الطلب على السفر بالطائرات 7.6% في ديسمبر

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات اختتم عام 2016 على ارتفاع مع نمو في خانة العشرات في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا مما عزز النمو على مستوى العالم إلى 8.8% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.



وأضاف اياتا أن الطلب للعام بأكمله ارتفع 6.3% بفضل تكيف المسافرين مع مناخ ضبابي وانتعاش متوسط في الدورة الاقتصادية العالمية،وفقا لوكالة "رويترز".



وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي لاياتا "لا يزال الطلب على السفر بالطائرات يشهد نمواً. تواجه الحكومات تحديا يتمثل في العمل مع القطاع لتلبية هذا الطلب من خلال تجهيز بنية تحتية تستوعب النمو ووضع قواعد تنظيمية لتيسيره ونظام ضريبي لا يعرقله."



وأضاف "يجب علينا حماية المزايا الاجتماعية والاقتصادية للطيران من الحواجز أمام السفر والإجراءات الحمائية."