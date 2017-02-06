ريزيدور توقع إنشاء فندقين جديدين لـ"راديسون بلو" في دبي

أعلنت مجموعة "ريزيدور" للفنادق، بالشراكة مع مجموعة "بن حيدر" القابضة عن توقيع عقد إنشاء فندقين جديدين لـ"راديسون بلو" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدهما في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي والآخر في مدينة دبي للاستوديوهات.

جاء ذلك عقب إعلان الشركة عن خطتها لافتتاح 14 فندقاً في الدولة بحلول عام 2019، وزيادة طاقتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى 100 فندق و20 ألف غرفة بحلول عام 2020.

وسيضم فندق "راديسون بلو" في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي والذي من المتوقع افتتاحه في الربع الأول من العام 2019، 356 غرفة ومطعمين بالإضافة إلى غرف الاجتماعات لدعم الشركات في تلك المنطقة.

كما يحظى الفندق بموقع مثالي على شارع الشيخ محمد بن زايد وذلك بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال).

أما فندق "راديسون بلو" في مدينة دبي للاستوديوهات والذي من المتوقع افتتاحه في الربع الأول من عام 2019 فيقع في الجهة الجنوبية الغربية لإمارة دبي حيث سيضم 290 غرفة بالإضافة إلى صالات للأعراس والمناسبات، ومطاعم متنوعة، ما يوفر مواكبة لتطور دبي المستمر في مختلف المجالات الاقتصادية.

تدعم هذه المشاريع رؤية دبي السياحية لجذب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، كما يلعب التطوير الفندقي والسياحي دوراً مهما في تنويع ونمو اقتصاد مدينة دبي.

من ناحية أخرى، تعتزم كارلسون ريزديور افتتاح راديسون بلو- دبي ووتورفرونت وهو الافتتاح الأبرز للمجموعة خلال عام 2017، حيث يضم الفندق 432 غرفة بإطلالة خلابة على برج خليفة وموقع مميز على قناة دبي المائية في الربع الثاني من 2017.